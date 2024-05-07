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15:39, 7 мая 2024Бывший СССР

Российская армия уничтожила авиабомбами позиции ВСУ в Сумской области

Лебедев: Российская армия уничтожила авиабомбами позиции ВСУ в Сумской области

Фото: РИА Новости

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, откуда обстреливали Россию, уничтожены авиабомбами. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает его слова РИА Новости.

«Населенный пункт Глухов утром получил три прилета фугасными авиационными бомбами (ФАБ). Из сел Глуховского района обстреливается мирное население русских областей. Были уничтожены позиции», — сказал он.

Сергей Лебедев добавил, что один из ударов, вероятно, пришелся по базе, с которой украинские военные запускали дроны.

До этого Вооруженные силы России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области.

Ранее российские подразделения нанесли ракетный удар по военным складам возле научно-исследовательского института (НИИ) в Сумах. В подземных бункерах под учреждением снаряжались ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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      Илья Таксюр
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