Российские «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду

Российские катер «Тайфун» и корабль «Виктор Великий» спустили на воду

Российские малый ракетный катер «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий» спустили на воду. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Церемония спуска на воду состоялась на Зеленодольском судостроительном заводе. Соответствующие поздравления от имени главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Александра Моисеева через начальника управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяса Шигапова получили кораблестроители и экипажи кораблей.

В апреле министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что в 2024 году Черноморский флот России получит три малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт», которые являются носителями ракет «Калибр».