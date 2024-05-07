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17:12, 7 мая 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками

Reuters: солдаты ВСУ жалуются на активное применение беспилотников ВС России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на активное применение дронов российскими войсками, передает агентство Reuters.

«Были [обстрелы] и раньше, но не в таком количестве. Теперь это действительно страшно», — заявил командир батареи 43-й артиллерийской бригады с позывным Лева.

Старший офицер батареи Андрей Ставничий заявил, что российские разведывательные беспилотники представляют собой особую помеху: «Иногда бывает так, что на день выпадает много работы, но мы не можем пошевелиться, потому что над нами постоянно что-то летит».

Ранее украинские военные назвали атаки Вооруженных сил России непредсказуемыми и признали угрозу, которая исходит от российских беспилотников. Нехватка свежей живой силы, добавляют в ВСУ, привела к тому, что военные «рассредоточены и устают».

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      Валентин Карант
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