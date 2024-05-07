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05:48, 7 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о возможной массированной атаке ВСУ по России

RT: ВСУ на утро вторника готовят первый массированный удар дронами по России
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированный удар по территории России утром 7 мая. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Предполагается, что ВСУ начнут совершать атаки по территории России с шести утра 7 мая. По данным информатора, украинские военные планируют применить более 50 беспилотников, а также десятки дальнобойных ракет.

Сначала ВСУ используют дроны, чтобы израсходовать ресурсы российской противовоздушной обороны (ПВО). После этого украинские военные могут ударить по заранее выбранной цели. В публикации издания подчеркивается, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого украинские военные использовали ракеты ATACMS американского производства.

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      Марина Совина
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