RT: ВСУ на утро вторника готовят первый массированный удар дронами по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированный удар по территории России утром 7 мая. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Предполагается, что ВСУ начнут совершать атаки по территории России с шести утра 7 мая. По данным информатора, украинские военные планируют применить более 50 беспилотников, а также десятки дальнобойных ракет.

Сначала ВСУ используют дроны, чтобы израсходовать ресурсы российской противовоздушной обороны (ПВО). После этого украинские военные могут ударить по заранее выбранной цели. В публикации издания подчеркивается, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого украинские военные использовали ракеты ATACMS американского производства.