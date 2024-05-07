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12:58, 7 мая 2024Спорт

Стало известно об отказе Дзюбы от автопродления контракта с «Локомотивом»

«Чемпионат»: Артем Дзюба отказался от автопродления контракта с «Локомотивом»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Форвард Артем Дзюба отказался от опции автопродления контракта с московским «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что по условиям контракта нападающему оставалось выполнить три результативных действия в чемпионате России для автоматической пролонгации договора на год. По словам источника издания, Дзюба отказался от этой опции, так как надеется, что это поможет ему вернуть место в основном составе.

Ранее стало известно о намерении «Локомотива» избавиться от Дзюбы после завершения сезона. Главный тренер столичной команды Михаил Галактионов заявил нападающему, что не ставит его в состав не потому, что не хочет его там видеть, а потому, что тот не в форме.

В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги Дзюба забил четыре мяча и сделал три передачи в 21 матче. Контракт с 35-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона. Футболист перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023-го.

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      Дарья Коршунова
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