Туристы заметили акулу на популярном пляже Европы и сняли ее на видео

Daily Mail: у пляжа испанского острова Менорка заметили двухметровую акулу

Туристы заметили акулу на пляже Ареналь ден Кастель испанского острова Менорка и сняли ее на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как двухметровая голубая акула плавает в опасной близости от берега. Спасатели популярного пляжа Европы подняли красный флаг и вызвали службы экстренной помощи. Отдыхающим запретили заходить в воду на неопределенное время.

Ранее британский турист лишился пальцев одной руки и части ноги после укуса акулы на пляже острова Тобаго. Уточнялось, что пострадавшего 64-летнего Питера Смита доставили в Майами для дальнейшего лечения.