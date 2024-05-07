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21:06, 7 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии празднование 9 Мая сравнили с поддержкой агрессии и запретили

Полиция Эстонии запретила собрания 9 мая и демонстрацию символики Дня Победы

Фото: Hendrik Osula / DELFI / Reuters

Полиция Эстонии запретила в республике проведение праздничных собраний в честь 9 Мая. В правоохранительных органах демонстрацию символики Дня Победы сравнили с поддержкой агрессии, передает портал ERR.ee.

«Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики», — приводятся в публикации слова руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

Отмечается, что 9 мая полиция Таллина также ограничит доступ местных жителей к Военному кладбищу, на котором находятся захоронения солдат Русской императорской армии и могилы советских военнослужащих.

Ранее депутаты парламента Эстонии объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии». По мнению властей республики, подобное решение касается церкви как института, а не самих прихожан.

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      Глеб Палехов
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