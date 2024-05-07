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02:40, 7 мая 2024Интернет и СМИ

В Германии порассуждали о причинах проведения ядерных учений в России

Журналист N-TV Мунц: Россия проведет ядерные учения, чтобы предостеречь Запад

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц порассуждал о причинах проведения Россией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

По его словам, это станет предостережением Западу в преддверии вероятного наступления на Украине. Журналист из Германии считает, что Москва предупреждает союзников Киева о возможности использования тактического ядерного оружия, если они отреагируют на боевые действия еще жестче — например, отправкой войск на украинскую территорию.

«Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу», — подчеркнул Мунц.

6 мая президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Как пояснили в Минобороны, они станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

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      Марина Совина
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