В Хиросиме вспомнили о пугающем обезьяноподобном существе

Снежный человек напугал местных и стал приманкой для туристов в Хиросиме

Снежный человек напугал местных и стал приманкой для туристов в японской префектуре Хиросима. Об этом рассказывает The Mainichi.

На горной дороге, где, предположительно, впервые увидели местного снежного человека, проведут экскурсию. Председатель туристической ассоциации Кадзуо Ямагути рассказал, что организация планирует использовать образ монстра, чтобы «туристы обратились к очарованию северной части префектуры».

Сообщения о пугающем существе на горном хребте появились в 1970-х годах. Местные прозвали его «Хибагон». По данным местной Ассоциации туризма Сайдзе, рост монстра составляет около 160 сантиметров, у него волосатое тело, голова в два раза больше человеческой и лицо в виде перевернутого треугольника.

Первый раз Хибагона якобы заметили 20 июля 1970 года. Его описали как необычное двуногое существо, покрытое темно-коричневой шерстью, напоминающей обезьянью. 23 июля мужчина, который косил траву, увидел неподалеку существо «с человеческим лицом». Через неделю его повстречал другой местный житель. Сначала он принял его за родственника и лишь затем разглядел, что по тропинке шагает «монстр типа гориллы».

Частые сообщения о странном существе вызвали панику среди местных жителей. Это привлекло внимание полиции и властей: администрация города Сайдзе создала консультационный центр для работы с людьми, обеспокоенными Хибагоном. Было зафиксировано 29 сообщений о встречах с японским снежным человеком.

К середине 1970-х годов Хибагон утратил свою популярность и консультационный центр был закрыт. Тем не менее монстру удалось стать символом Сайдзе: на его улицах до сих пор можно встретить вывески с изображениями зверя, а в местном отделении полиции до недавнего времени хранился слепок следа, предположительно оставленного Хибагоном.

Ранее сообщалось, что четверо друзей заметили существо, напоминающее снежного человека, на обочине в канадской провинции Британская Колумбия. Монстр сбежал, а они сфотографировали его следы и отправили криптозоологам.