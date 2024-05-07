В Одессе раздался взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Одесса».

Взрыв на фоне воздушной тревоги раздался в городе во вторник днем, около 14:15 (время совпадает с московским). В какой именно части города он произошел, не уточняется. Информация о повреждениях также отсутствует.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена примерно за полчаса до взрыва. Глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале призвал население региона оставаться в укрытиях до отбоя сирен.

Днем 7 мая взрывы также были слышны в Сумской области Украины. По данным издания «Общественное», они прогремели в городе Белополье, после чего над населенным пунктом появились столбы дыма.