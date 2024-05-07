В Пентагоне заявили о расследовании поездки задержанного в России военного

Пентагон: США изучают детали поездки задержанного военного в России

Армия Соединенных Штатов Америки расследует детали поездки задержанного на территории России военнослужащего, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она добавила, что подобные поездки в РФ запрещены. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее военнослужащего США задержали в России за избиение женщины и кражу у нее 200 тысяч рублей. Солдат познакомился с жительницей Владивостока в интернете, он переехал к ней и прожил с ней какое-то время.

Пентагон раскрыл подробности о мужчине. Отмечается, что американский военный не запрашивал и не получал от Министерства обороны США разрешения на поездку в Россию.