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12:44, 7 мая 2024Экономика

В России оценили трудовые резервы

РАН: недоиспользованная рабочая сила в РФ составляет около 5,6 миллиона человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Трудовые резервы в России составляют около 5,6 миллиона человек. Так оценила недоиспользованную рабочую силу в стране научный сотрудник Института экономики РАН Марина Баскакова в своем исследовании, сообщают «Известия».

В общее число трудовых резервов входят 2,5 миллиона безработных россиян (те, кто не смогли устроиться на работу в течение четырех недель подряд), 0,7 миллиона человек потенциальной рабочей силы (люди, находящиеся в поиске меньшее время или готовые к труду). Еще 2,4 миллиона человек хотят работать, но не могут делать это в данный момент (например, домохозяйки с детьми или студенты очного отделения). В материале, опубликованном в журнале «Воспроизводство национального человеческого потенциала в условиях глобальных вызовов», отмечается, что чем моложе группа нетрудоустроенного населения, тем меньше вероятность, что они в ближайшее время выйдут на работу.

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Оценка недоиспользованной рабочей силы сопоставима с нехваткой работников в российской экономике. По итогам прошлого года РАН оценил дефицит в РФ в 4,8 миллиона рабочих рук. Однако, по словам профессора кафедры психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, реальные трудовые резервы могут быть меньше, так как часть россиян работают, не оформляя официально трудовые отношения.

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева указала на неполную занятость части населения как важную составляющую недоиспользованной рабочей силы. Она также отметила рост квалификационной ямы — у части населения не хватает навыков для имеющихся вакансий, у другой они избыточные, из-за чего люди не могут найти подходящую работу.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в ближайшие годы страну ждет дефицит кадров и квалификаций. По словам главы государства, ввоз низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа не решит стоящую перед Россией проблему нехватки работников.

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