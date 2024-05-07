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11:12, 7 мая 2024Россия

В России разобрали монумент не вернувшимся с Великой Отечественной войны бойцам

В Нижегородской области забросили монумент бойцам ВОВ, закрытый на реконструкцию

Кадр: @SetiNNstation / YouTube

В Нижегородской области разобрали монумент бойцам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны (ВОВ), и забросили работы. Об этом сообщает YouTube-канал «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

Реконструкцию памятника в селе Ильино-Заборское начали еще в марте по решению местной администрации. Открыть монумент хотели к 9 Мая, однако он до сих пор не восстановлен. На опубликованных кадрах видна стела со звездой — все, что осталось от композиции, в которую также входила фигура воина в полный рост и таблицы с именами участников войны.

По словам местных жителей, монумент был центром общественной жизни сельчан. «У нас ведь раньше как. Вон, даже свадьбы были — и то идут, возлагают цветочки (…) А теперь куда?» — поинтересовалась одна из них.

Местные власти возложили вину на подрядную организацию, которая не справилась с проведением работ. После этого контракт был расторгнут, а работы приостановили. В итоге из монумента решили сделать два: фигуру воина установили отдельно. Сроки реконструкции мемориала до сих пор не определены.

В апреле в России вступили в силу упрощенные правила ремонта памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. «Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ЖЗЛ
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