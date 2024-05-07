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12:46, 7 мая 2024Россия

В российском регионе 11 человек пострадали в ДТП с участием военных

В Воронежской области 11 человек пострадали в аварии с участием военнослужащих

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Воронежской области произошла авария с участием военнослужащих. Пострадали 11 человек, сообщили ТАСС в Россошанской центральной районной больнице (ЦРБ).

Состояние пострадавших уточняется, подчеркнули там, добавив, что авария произошла в районе села Архиповка. По данным правительства Воронежской области, автомобиль «Волга» столкнулся с автобусом, внутри которого находились 32 пассажира и два водителя. В результате «Волга» загорелась, ее водителя врачи спасти не смогли.

Baza в Telegram-канале уточняет, что среди пострадавших числятся девять военнослужащих, трое из которых — в тяжелом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.

В марте на 45-километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) грузовик врезался в военный автобус и загорелся. Одного человека врачи спасти не смогли.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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