В российском регионе 11 человек пострадали в ДТП с участием военных

В Воронежской области 11 человек пострадали в аварии с участием военнослужащих

В Воронежской области произошла авария с участием военнослужащих. Пострадали 11 человек, сообщили ТАСС в Россошанской центральной районной больнице (ЦРБ).

Состояние пострадавших уточняется, подчеркнули там, добавив, что авария произошла в районе села Архиповка. По данным правительства Воронежской области, автомобиль «Волга» столкнулся с автобусом, внутри которого находились 32 пассажира и два водителя. В результате «Волга» загорелась, ее водителя врачи спасти не смогли.

Baza в Telegram-канале уточняет, что среди пострадавших числятся девять военнослужащих, трое из которых — в тяжелом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.

В марте на 45-километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) грузовик врезался в военный автобус и загорелся. Одного человека врачи спасти не смогли.