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12:32, 7 мая 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится одно нововведение

В мессенджере WhatsApp на iOS появятся разные значки для создания стикеров

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В версии популярного мессенджера WhatsApp для устройств с операционной системой iOS появится одно нововведение, связанное с созданием стикеров. Об этом говорится в сообщении портала WABetaInfo.

В мессенджере появятся разные значки для функций, позволяющих создавать стикеры. С помощью одного из них пользователи смогут перейти в режим создания стикеров из собственных фотографий или картинок. Другой же позволит сделать их с помощью искусственного интеллекта.

На портале отметили, что без этого разделения пользователи могут запутаться в режимах создания стикеров. Отмечается, что сейчас нововведение доступно в бета-версии приложения для iOS.

О том, что в WhatsApp можно будет создавать стикеры с помощью искусственного интеллекта (ИИ), стало известно в августе 2023 года. Сообщалось, что пользователи смогут ввести необходимое текстовое описание, чтобы сгенерировать собственную иллюстрацию.

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