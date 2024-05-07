В WhatsApp появится одно нововведение

В мессенджере WhatsApp на iOS появятся разные значки для создания стикеров

В версии популярного мессенджера WhatsApp для устройств с операционной системой iOS появится одно нововведение, связанное с созданием стикеров. Об этом говорится в сообщении портала WABetaInfo.

В мессенджере появятся разные значки для функций, позволяющих создавать стикеры. С помощью одного из них пользователи смогут перейти в режим создания стикеров из собственных фотографий или картинок. Другой же позволит сделать их с помощью искусственного интеллекта.

На портале отметили, что без этого разделения пользователи могут запутаться в режимах создания стикеров. Отмечается, что сейчас нововведение доступно в бета-версии приложения для iOS.

О том, что в WhatsApp можно будет создавать стикеры с помощью искусственного интеллекта (ИИ), стало известно в августе 2023 года. Сообщалось, что пользователи смогут ввести необходимое текстовое описание, чтобы сгенерировать собственную иллюстрацию.