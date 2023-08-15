Пользователям WhatsApp станет доступна новая возможность

В WhatsApp станет доступна возможность создания стикеров при помощи ИИ

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp станет доступна новая возможность, связанная с созданием стикеров в чатах. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Специалисты издания рассказали, что пользователи мессенджера смогут создавать стикеры при помощи искусственного интеллекта (ИИ). «При выборе этого параметра пользователю будет предложено ввести описание для генерации стикера», — объяснили эксперты.

Стикеры будут создаваться с использованием безопасной технологии компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), которой принадлежит WhatsApp. «Если вы посчитаете, что стикер неуместен, вы можете сообщить об этом в Meta», — говорится в сообщении.

По словам специалистов WABetaInfo, новая опция сейчас доступна узкому кругу бета-тестеров, однако в ближайшее время появится в распоряжении широкого круга пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция конфиденциальности. Разработчики мессенджера внедрят новую опцию, которая позволит блокировать экран на десктопной версии WhatsApp. Сервис будет запрашивать пароль для входа в мессенджер на компьютере.