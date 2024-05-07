В жилом доме российского региона взорвался газ

YA62: в Рязани в жилом доме взорвался газ

В Рязани в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщает издание ya62.ru со ссылкой на одного из подписчиков.

По словам источника, ЧП произошло на улице Молодежной в Московском районе. От громкого хлопка жителей «нормально потрясло», заявил россиянин.

На опубликованном изданием видео запечатлены автомобили пожарной службы и скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Информации о последствиях взрыва и пострадавших нет.

5 мая в Ингушетии 15-летний школьник получил ожог почти 100 процентов тела. Он случайно опрокинул на себя канистру бензина и загорелся. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.