Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 7 мая 2024Мир

Во Франции заявили об унижении Макрона Си Цзиньпином

Политик Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорировав его на встрече в Париже

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин унизил президента Франции Эммануэля Макрона, игнорировав его на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал свое подчиненное положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона», — заявил политик.

По мнению Филиппо, «дух подчинения» вредит национальным интересам Франции, а членство в Европейском союзе наносит ущерб стране.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию был возмущен тем, что страны Запада критикуют Китай за связи с Россией на фоне украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      В небе над российским регионом заметили мамматусы

      Российская армия уничтожила штаб ВСУ в Харьковской области

      46-летняя Анфиса Чехова снялась топлес в ванной

      Rocket Lab раскрыла подробности о создаваемых для Пентагона спутниках

      Бывшую железнодорожницу осудят за взятки за незаконное использование помещений

      Названо последствие отправки Западом войск на Украину

      Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда в России

      Женщина превратилась в «вампира» из-за редкой болезни

      Туристы заметили акулу на популярном пляже Европы и сняли ее на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше