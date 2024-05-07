Политик Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорировав его на встрече в Париже

Председатель КНР Си Цзиньпин унизил президента Франции Эммануэля Макрона, игнорировав его на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал свое подчиненное положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона», — заявил политик.

По мнению Филиппо, «дух подчинения» вредит национальным интересам Франции, а членство в Европейском союзе наносит ущерб стране.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию был возмущен тем, что страны Запада критикуют Китай за связи с Россией на фоне украинского конфликта.