В России назвали вопросом времени восстановление отношений с Западом

Депутат Журова назвала восстановление отношений с Западом вопросом времени

Восстановление отношений с Западом возможно, это дело времени, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она напомнила о периоде после распада СССР, когда стороны связывали дружеские отношения, реализовывалось множество взаимовыгодных проектов.

«С народом Запада можно и нужно выстраивать диалог, люди ведь от нас не отказываются. Обычные люди не хотят никакой конфронтации, они видят, что ни к чему хорошему это не приводит. Так что вопрос времени, когда политики наиграются и поймут, что надо дружить. Я в это верю, в любом случае», — подчеркнула Журова.

Депутат привела в пример советский период, когда стороны находились в состоянии постоянной конфронтации. И о том, как все изменилось после распада СССР.

«Был период дружбы, экономического взаимодействия, совместных проектов, полезных и нам, и им», — сказала политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами. По словам российского лидера, диалог с Западом по стратегической безопасности возможен, однако «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».