Врач предупредил о развивающихся из-за лишнего веса видах рака

Гастроэнтеролог Вялов предупредил, что из-за ожирения развивается рак груди

Люди с ожирением чаще остальных рискуют столкнуться с некоторыми видами рака: груди, почек, матки, предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом врач рассказал в своем Telegram-канале.

По словам доктора, лишний вес провоцирует развитие семи видов рака. «У пациентов с ожирением чаще, чем у стройных людей, встречаются рак молочной железы, матки, почек, пищевода и прямой кишки, а также желчного пузыря и поджелудочной железы», — перечислил Вялов.

Гастроэнтеролог объяснил, что жир становится причиной повышенной выработки эстрогенов и других гормонов, провоцирующих рост опухолей. Также, по словам доктора, у людей с лишним весом пищевод теряет тонус, из-за чего снижается всасываемость полезных веществ из пищи. В то же время рак пищевода повышает риск развития рака прямой кишки.

Люди с ожирением часто имеют диагноз «сахарный диабет». А повышенный уровень инсулина может стать причиной развития опухоли в поджелудочной Сергей Вялов гастроэнтеролог

Доктор также объяснил, что жир меняет состав желчи, из-за чего в желчном пузыре могут не только образовываться камни, но и появляться опухоли.

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