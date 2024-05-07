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18:14, 7 мая 2024Интернет и СМИ

За журналистку Кеворкову поручились Проханов и Меркачева

За журналистку Кеворкову поручились Проханов, Меркачева и Шевченко
Надежда Кеворкова

Надежда Кеворкова. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

За журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма, поручились писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и другие направили в суд ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за обвиняемую. Они подчеркнули, что ознакомлены с ответственностью в случае нарушения поручительства.

Судья приобщила личные поручительства.

Кеворкову задержали 6 мая и предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов. По словам защиты, один из них, опубликованный в Telegram в 2018 году, был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю. Второй эпизод касается деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

7 мая суд арестовал журналистку и отправил обвиняемую в СИЗО на время расследования уголовного дела — до 6 июля.

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