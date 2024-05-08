10-летний мальчик и его друзья подвергли туристку сексуальному насилию и избили

10-летний австралийский мальчик и его друзья напали на итальянскую туристку в Кэрнсе и подвергли ее сексуальному насилию. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел с 23-летней туристкой утром в среду, 8 мая. Она проходила мимо мальчика в центральном районе австралийского города. Тот напал на незнакомку и подверг ее действиям сексуального характера. Когда пострадавшая хотела пойти в полицию, на нее напали еще трое подростков.

Все четверо арестованы. Предполагается, что они также избили туристку, поскольку на ее лице есть синяки и ссадины.

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