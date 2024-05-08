Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:53, 8 мая 2024Путешествия

В британских аэропортах возник хаос из-за сбоя в системе пограничного контроля

Sky News: в британских аэропортах произошел сбой в работе электронных турникетов

Фото: Sam Morter / Reuters

Во всех британских аэропортах наблюдается «туристический хаос» из-за сбоя в системе пограничного контроля. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что сбой произошел в работе электронных турникетов. По данным телеканала, проблема затронула все аэропорты Великобритании. Из-за этого в авиагаванях по всей стране образовались большие очереди, ожидание в которых растянулось на долгое время.

Как отметили очевидцы, сотрудники аэропортов не сообщили о том, сколько времени займет решение проблемы. Некоторые путешественники стоят в очереди больше часа и она, по их словам, «только растет». Другой пассажир, сообщает телеканал, простоял в очереди больше трех часов.

В 2021 году в британском аэропорту Хитроу после долго ожидания в очереди на паспортный контроль пассажиры разгневались и устроили «хаос», несмотря на предупреждения работников службы безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске. Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      В России нашли способ борьбы с неплательщиками алиментов

      Девушка показала фото с чужого участка и напугала пользователей сети

      В британских аэропортах возник хаос из-за сбоя в системе пограничного контроля

      Шойгу поздравил бойцов с успехами в спецоперации

      МИД Белоруссии уличил Запад в зависти к отношениям Минска и Москвы

      В Харькове раздался взрыв

      Эскортница рассказала о самых странных и страшных клиентах

      Фармацевтическая компания отзовет разрешения на продажу вакцины из-за скандала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше