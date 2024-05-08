В британских аэропортах возник хаос из-за сбоя в системе пограничного контроля

Sky News: в британских аэропортах произошел сбой в работе электронных турникетов

Во всех британских аэропортах наблюдается «туристический хаос» из-за сбоя в системе пограничного контроля. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что сбой произошел в работе электронных турникетов. По данным телеканала, проблема затронула все аэропорты Великобритании. Из-за этого в авиагаванях по всей стране образовались большие очереди, ожидание в которых растянулось на долгое время.

Как отметили очевидцы, сотрудники аэропортов не сообщили о том, сколько времени займет решение проблемы. Некоторые путешественники стоят в очереди больше часа и она, по их словам, «только растет». Другой пассажир, сообщает телеканал, простоял в очереди больше трех часов.

В 2021 году в британском аэропорту Хитроу после долго ожидания в очереди на паспортный контроль пассажиры разгневались и устроили «хаос», несмотря на предупреждения работников службы безопасности.