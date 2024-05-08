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12:41, 8 мая 2024Ценности

Дочь популярной актрисы ответила на критику своей фигуры в сети

Фото: Presley Ann / Getty Images

Дочь популярной актрисы Риз Уизерспун Ава Филипп ответила на критику своей фигуры в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok.

24-летняя дочь знаменитости разместила ролик, в котором предстала в белой футболке оверсайз и с собранными в пучок светлыми волосами. На кадрах девушка начала красить губы красной помадой и нанесла средство на щеку, закатив глаза. При этом она рассказала, что поклонники выражают негативное мнение относительно ее внешнего вида.

«Я видела комментарии двух разных людей по поводу моего тела. Первый сказал, что мне следует принять "Оземпик", потому что я слишком толстая… Второй обвинил меня в том, что я морю себя голодом, потому что я слишком худая», — рассказала Филипп.

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По словам дочери Уизерспун, в действительности ее вес все время остается одинаковым. «Никто не заслуживает того, чтобы его выбирали по внешнему признаку. Вы не знаете, через что кто-то прошел или с чем он борется. Мой вес не изменился за время между этими комментариями (и если бы это произошло, их бы это не касалось!)», — заключила она.

В марте критикуемая за чрезмерную худобу бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана раскрыла свой вес. Она сообщила, что ее рост составляет 178 сантиметров, а вес — 50 килограммов.

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      Екатерина Ештокина
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