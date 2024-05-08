Две российские семьи устроили жестокую драку с битами

V1.ru: в Волгоградской области две семьи устроили драку с битами из-за дочерей

В Волжском Волгоградской области две семьи устроили жестокую драку с битами и перцовым баллончиком из-за конфликта дочерей. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Как выяснило издание, потасовка продолжалась на глазах дочери одной из сторон. Россияне написали заявления в полицию и Следственный комитет, но, по их словам, никаких продвижений спустя четыре месяца не произошло.

Один из участников конфликта заявил, что на него напали муж с женой, с которыми дружит его бывшая супруга. По версии мужчины, он вступился за дочь, над которой издевалась знакомая, семья последней якобы употребляет наркотические вещества. Волжанин отметил, что в один из дней супруги ворвались в его квартиру, затем выволокли его на лестницу и начали наносить удары.

Другая сторона уверяет, что житель Волгоградской области напал на них первым. По словам этих супругов, бывший муж их подруги приезжал разбираться с ними на работу. Он распылил в лицо отца подруги его дочери перцовый баллончик. Все обвинения в употреблении запрещенных веществ муж и жена отрицают. Оппонент их оклеветал, и они решили с ним поговорить и все выяснить.

«Мне было очень страшно, он лупил битой по голове моего мужа и не останавливался. Там очень много крови было. Муж ему немного сдачи дал. В это время дома его дочь была», — поделилась одна из участниц драки.

Обе стороны подчеркнули, что сняли все побои, получили медицинскую помощь и написали заявления в правоохранительные органы. Однако те должным образом не отреагировали. Официальные органы пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Тыве мужчина подрался с братом и расправился с заступившимся за него приятелем.