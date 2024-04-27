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11:04, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин подрался с братом и расправился с заступившимся за него приятелем

В Тыве будут судить мужчину, подравшегося с братом и зарезавшего его друга

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тыве суд рассмотрит дело 35-летнего местного жителя, расправившегося с другом брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале обвиняемый подрался с родным братом в его доме в селе Хайыракан. Там находился приятель последнего. Он попытался остановить конфликт. Однако нападавший схватил нож и несколько раз ударил его по телу. Мужчина не пережил последствий нападения.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Мурманске арестовали на два месяца 54-летнего мужчину, расправившегося с сожительницей.

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      Екатерина Кашурникова
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