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19:41, 8 мая 2024Мир

Эрдоган обвинил Израиль в распространении войны на весь Ближний Восток

Эрдоган: Израиль намеренно усугубляет конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль намеренно усугубляет конфликт на Ближнем Востоке, продолжая свои атаки на Палестину, несмотря на согласие палестинского движения ХАМАС о перемирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает РИА Новости.

«Турецкий лидер считает, что Израиль намеренно пытается распространить войну на весь регион. Атаки Тель-Авива на Палестину не прекращаются, несмотря на согласие ХАМАС прекратить огонь», — приводит агентство комментарий канцелярии президента.

Также в заявлении упомянута Организация тюркских государств. По словам Эрдогана, ей стоит активнее сотрудничать в доставке гуманитарной помощи мирному населению Газы.

6 мая Эрдоган пообещал «всеми средствами» увеличить давление на Израиль. По его словам, Анкара продолжит делать все для того, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом. Турецкий лидер также напомнил, что страна прекратила экспортно-импортные операции с Израилем для всех групп товаров на прошлой неделе.

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      Дарья Устьянцева
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