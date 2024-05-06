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16:20, 6 мая 2024Мир

Эрдоган пообещал «всеми средствами» увеличить давление на Израиль

Эрдоган: Турция всеми средствами увеличит давление на Израиль
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Ahmad Al-Rubaye / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «всеми средствами» увеличит давление на Израиль. По его словам, Анкара продолжит делать все для того, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом, сообщает РИА Новости.

«Мы увеличиваем давление, чтобы заставить Израиль, который становится все более кровожадным, прекратить огонь. (...) Мы будем использовать все наши средства, чтобы те, кто покусился на жизнь 35 тысяч братьев и сестер, ответили перед законом», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также напомнил, что Турция прекратила экспортно-импортные операции с Израилем для всех групп товаров на прошлой неделе.

2 мая Министерство торговли Турции подтвердило полное прекращение торговли с Израилем.

Глава турецкого торгового ведомства Омер Болат назвал условия для возобновления торговли между двумя странами. По его словам, чтобы это произошло, власти Израиля должны приказать своим военным прекратить огонь на территории Газы и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов в регион для жителей Палестины.

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      Лина Пивоварова
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