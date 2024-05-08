Глава Гагаузии Гуцул посетит парад Победы в Москве 9 мая

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул посетит парад Победы в Москве. Она подтвердила свое участие в качестве гостя в мероприятиях, которые пройдут в российской столице 9 мая, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Глава Гагаузии уточнила, что получила от российских властей официальное приглашение на парад.

Ранее сообщалось, что жителям Молдавии пригрозили штрафами за ношение георгиевских лент в День Победы. Об этом население республики предупредил глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану. Причиной стало признание георгиевской ленты, а также символов V и Z, запрещенными в Молдавии.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы. Соответствующие мероприятия, по словам властей республики, будут организованы правительством страны совместно с делегацией Европейского союза.

