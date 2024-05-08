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14:02, 8 мая 2024Мир

Индия задержала вербовщиков в армию России

Индия задержала вербовщиков «на высокооплачиваемую работу в России» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Channi Anand / AP

Сотрудники индийского Центрального бюро расследований (CBI) задержали четырех человек, вербовавших местных жителей для службы в Российской армии в зоне проведения специально военной операции (СВО). Об этом на официальной странице в соцсети Х сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители заявили, что вербовщики предлагали индийским гражданам «высокооплачиваемую работу в России». Согласных сотрудничать злоумышленники обучали военному делу и обманом отправляли в зону боевых действий.

Одним из главных аферистов оказался гражданин Индии Ниджил Джоби Бенсам, работавший переводчиком в России. Он и его подельники оформляли российские визы и покупали авиабилеты.

В декабре 2023 года полиция Непала задержала подозреваемых в вербовке граждан страны для участия в СВО на стороне России.

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      Глеб Бажуткин
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