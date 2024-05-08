Италия захотела подкупить Ливию в обмен на отказ от связей с Россией

Repubblica: премьер Италии предложила Ливии деньги за отказ от связей с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифом Хафтаром предложила стране больший доход от продаж ливийской нефти в обмен на отказ от связей с Россией. Об этом сообщает газета Repubblica.

«Мелони передала Хафтару запрос о сотрудничестве, чтобы положить конец присутствию иностранных сил на ливийской земле. Речь идет о сотрудничестве с Россией в Киренаике (регион Ливии на границе с Египтом — прим. «Ленты.ру»), где может появиться логистическая база России в Средиземноморье. Процесс фактически уже начался», — отмечается в газете.

Авторы материала добавили, что Мелони хочет включить миграционный вопрос как часть сделки. В частности, она рассчитывает на перекрытие армией Хафтара потоков беженцев из стран Африки. Таким образом, политик хочет укрепить собственные позиции перед будущими выборами в Европейский парламент.

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