Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 8 мая 2024Экономика

Названы города России с самым подорожавшим жильем

«Яндекс Недвижимость»: заметнее всего жилье подорожало в Москве
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Цены на недвижимость заметнее всего выросли в Москве. Рейтинг городов России, где сильно подорожало жилье, составили аналитики «Яндекс Недвижимости», пишет РБК.

По данным платформы на апрель, квадратный метр в столице прибавил в цене 3,8 процента, достигнув планки в 346 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга заняла Уфа. Здесь жилплощадь подорожала в среднем на 2,4 процента, до 142 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают Нижний Новгород и Красноярск, где цены выросли на 1,7 процента, до 178 и 142 тысяч рублей соответственно.

Материалы по теме:
Их не остановить Квартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше?
Их не остановитьКвартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше?
26 апреля 2021
Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Смертельный сквозняк.Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
1 сентября 2021

Максимальное снижение цен наблюдается в Челябинске. Местные квартиры подешевели почти на 13 процентов, до отметки в 133 тысячи рублей. Расценки также немного упали в Самаре — там показатель сократился на 1,7 процента, до 102 тысяч рублей за «квадрат». Покупательский интерес в апреле существенно поддерживали ипотечники. Заявители стараются успеть приобрести объекты до закрытия некоторых льготных программ, пояснил коммерческий директор компании Евгений Белокуров.

На текущий момент, как сообщает платформа bnMAP.pro, самое большое количество нераспроданного жилья в новостройках фиксируют краснодарцы — здесь в экспозиции находятся 67 процентов первичных лотов. По сведениям «Авито», за год спрос на новостройки в России сократился на 22 процента, затронув большинство российских городов. Исключением стал Улан-Удэ, где интерес к первичному рынку вырос на 76 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      МИД Британии вызвал посла России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше