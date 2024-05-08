Россияне отвернулись от одного вида недвижимости

«Авито»: россияне стали интересоваться новостройками на 22 процента реже

Спрос на новостройки в России за год сократился на 22 процента. Такую тенденцию проследили аналитики «Авито Недвижимости». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

От нового жилья отвернулись жители большинства российских городов. Исключением стал Улан-Удэ, где интерес к первичному рынку с апреля 2023 года вырос на 76 процентов. Также показатель поднялся в Омске (на 7 процентов) и Томске (на 1 процент). В Москве он увеличился на 5 процентов. При этом столица стала единственным местом, где одновременно рос спрос и падало предложение. Ассортимент недвижимости здесь поредел на 26 процентов — больше чем в других городах страны.

В среднем по России экспозиция расширилась на треть. Лидером рейтинга стал Тольятти, где предложение выросло в пять раз. В Тюмени на продажу выставили в 3,6 раза больше квартир, чем год назад, а в Рязани — в 2,7 раза. Заметнее всего предложение изменилось в сегменте двухкомнатных и многокомнатных квартир, прибавив 36 процентов.

По сравнению с апрелем 2023-го, квадратный метр в новостройках подорожал на 4 процента. Самый бюджетный вариант можно найти в Оренбурге — за 73 тысячи рублей за «квадрат». Доступная «первичка» также продается в Брянске (97 тысяч рублей за «квадрат»), Саратове (99 тысяч рублей) и Ульяновске (100 тысяч рублей). Дороже всего новое жилье обойдется для сочинцев (452 тысячи рублей), москвичей (373 тысячи рублей) и петербуржцев (251 тысяча рублей).

Спрос на новостройки по большей части поддерживают низкие ипотечные ставки. В компании фиксируют стабильный интерес покупателей не только к семейной ипотеке, но и другим госпрограммам, в том числе льготным кредитам для IT-специалистов. «И хотя количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

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