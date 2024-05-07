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12:54, 7 мая 2024Экономика

Названы способы облегчить покупку жилья без ипотеки

Эксперт Мороз: рассрочка может помочь купить жилье без ипотеки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Рассрочка и другие механизмы могут облегчить покупку жилья без ипотеки. Способы приобрести квартиру или дом без кредитов назвал вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз, передают «Известия».

Эксперт напомнил, что рассрочка предоставляется на определенный срок, обычно не более трех лет. Общая переплата в таком случае будет меньше, чем при классической ипотеке. Среди плюсов для клиентов можно выделить низкую процентную ставку или ее отсутствие, а также отсутствие дополнительных расходов на страхование. Среди недостатков — высокие ежемесячные платежи, штрафы при просрочке и то, что квартира не переходит в собственность покупателя сразу.

Другой вариант — лизинг. Так называется долгосрочная аренда с возможностью выкупить квартиру. В случае с лизингом есть ежемесячные платежи, при погашении которых арендатор становится владельцем жилья. Также покупателям новостроек доступен trade-in — обмен старой квартиры на новую с доплатой разницы в случае необходимости.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал о подводных камнях при покупке жилья. По его словам, первым делом перед покупкой стоит изучить, насколько в районе развита инфраструктура.

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      Александра Качан
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