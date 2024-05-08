Ким Кардашьян объяснила появление на Met Gala в «бабушкином свитере в катышках»

Телезвезда Ким Кардашьян надела «бабушкин свитер» на Met Gala из-за темы бала

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян объяснила появление на Met Gala 2024 в «бабушкином свитере в катышках». Соответствующая публикация появилась на странице издания Vogue в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость посетила бал Института костюма в серебристом наряде, состоявшем из корсета и прозрачной макси-юбки с цветочным декором. Также она надела серую кофту, которая особенно привлекла внимание юзеров.

Так, предмет гардероба сравнивали с колючим детским одеялом и поношенной бабушкиной одеждой. «Этот свитер был в ужасном состоянии и выглядел так, словно его достали из бабушкиного шкафа и с него нужно срезать бритвой все эти катышки», — написала одна из пользовательниц в социальной сети X (бывший Twitter).

В свою очередь, Кардашьян отметила, что ее наряд соответствовал теме мероприятия «Сад времени», и раскрыла идею данного образа. «Это была самая безумная ночь в моей жизни в саду, и я просто выбежала, схватила свитер своего парня, накинула его и побежала на работу. И у меня растрепались волосы», — заявила предпринимательница.

Ранее пользователи сети также обратили внимание на неестественно тонкую талию Ким Кардашьян на Met Gala 2024.