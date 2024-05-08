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12:55, 8 мая 2024Силовые структуры

Легенду советского андеграунда оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд Петербурга оштрафовал музыканта Вишню на 5000 руб. за пропаганду наркотиков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Невский районный суд Петербурга оштрафовал музыканта Алексея Вишню на 5000 рублей за пропаганду наркотиков в своих произведениях конца 1980-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Решение принято после рассмотрения административного дела, поступившего из полиции. Легенде советского андеграунда, как называет Вишню «Фонтанка», суд назначил минимальное наказание, предусмотренное статьей 6.13 КоАП РФ.

Музыкант, известный своей работой с группами «Кино», «Аквариум» и «Ноль», частично признал вину на судебном заседании — он пел о том, что от наркотиков будет плохо, в песнях было только предостережение, когда еще самого закона о пропаганде наркотиков не было.

Поводом для административного дела стало заключение специалистов Московского центра наркологии, которые обнаружили признаки пропаганды наркотиков в песнях «Шприц» и «Нам хана», размещенных на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».

Композиция «Шприц» была выпущена в 1991 году государственной фирмой «Мелодия» после одобрения советской цензурой в альбоме «Танцы на битом стекле». Недавно песня стала популярной, став трендом в TikTok. В ней есть строки «я заправляю шприц емкостью пять единиц», а также слова «приход» и «улет», отмечает «Фонтанка».

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      Любовь Ширижик
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