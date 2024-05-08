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20:28, 8 мая 2024Бывший СССР

Лидер фракции «Слуга народа» назвал число заключенных для мобилизации на Украине

Арахамия: ресурс заключенных для мобилизации составляет 15-20 тысяч человек
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал общий ресурс заключенных для мобилизации на Украине. Его слова передает издание «Страна.ua».

По его словам, общее число заключенных, подходящих под критерии мобилизации, составляет 15-20 тысяч.

«Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек», — заявил Арахамия на брифинге в Верховной Раде.

Ранее на Украине рассказали о будущей службе заключенных в Вооруженных силах страны (ВСУ). По словам одного из офицеров, заключенные будут использоваться на самых тяжелых участках на передовой, учитывая острый недостаток личного состава в боевых частях.

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      Валентин Карант
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