Лидер фракции «Слуга народа» назвал число заключенных для мобилизации на Украине

Арахамия: ресурс заключенных для мобилизации составляет 15-20 тысяч человек

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал общий ресурс заключенных для мобилизации на Украине. Его слова передает издание «Страна.ua».

По его словам, общее число заключенных, подходящих под критерии мобилизации, составляет 15-20 тысяч.

«Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек», — заявил Арахамия на брифинге в Верховной Раде.

Ранее на Украине рассказали о будущей службе заключенных в Вооруженных силах страны (ВСУ). По словам одного из офицеров, заключенные будут использоваться на самых тяжелых участках на передовой, учитывая острый недостаток личного состава в боевых частях.