На Украине рассказали о будущей службе заключенных в ВСУ

Страна.ua: мобилизованных в ВСУ заключенных отправят на самые тяжелые участки

Бывших заключенных, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ), могут отправить на самые тяжелые участки фронта. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в армии республики.

«Учитывая острый недостаток личного состава в боевых частях на "нуле", специализированные части, скорее всего, будут использоваться на самых тяжелых участках на передовой. Будут создаваться штурмовые спецотряды. По крайней мере, пока планы именно такие», — приводят слова одного из офицеров ВСУ журналисты.

В свою очередь, в проекте закона о мобилизации осужденных, который Верховная Рада приняла в апреле, говорится, что мобилизованных заключенных будут объединять в специализированные части, командиры которых будут не только следить за исполнением боевых задач, но и осуществлять административный контроль над бойцами.

Председатель правящей украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что мобилизованные осужденные смогут служить в ВСУ на офицерских должностях. Отмечалось, что звание военнослужащих будет зависеть от уровня их военной подготовки.