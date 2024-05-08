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16:57, 8 мая 2024Наука и техника

Microsoft инвестирует миллиарды долларов в ИИ

Reuters: Microsoft инвестирует 3,3 миллиарда долларов в ИИ
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в среду, 8 мая, должен объявить о масштабных инвестициях компании Microsoft в индустрию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства выяснили, что в этот день Байден посетит город Расин в штате Висконсин. Президент Соединенных Штатов объявит, что Microsoft построит здесь высокотехнологичный центр обработки данных ИИ. Американская корпорация выделит на строительcтво 3,3 миллиарда долларов.

Центр будет расположен на месте, на котором китайская корпорация Foxconn планировала построить завод еще при бывшем президенте США Дональде Трампе. Предприятие Microsoft сможет дать штату не менее 2000 рабочих мест. «В совокупности инвестиции позволят промышленному центру проложить путь в отраслях будущего», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, поездка Байдена не случайна. Висконсин является одним из семи колеблющихся штатов, которые, очевидно, будут играть решающую роль в ходе президентских выборов в США.

Ранее источники издания The Information заявили, что корпорация Microsoft разработает крупнейшую для себя модель искусственного интеллекта (ИИ). Она будет иметь 500 миллиардов параметров.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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