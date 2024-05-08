Microsoft создаст ИИ с 500 миллиардами параметров

The Information: Microsoft создаст ИИ-модель, имеющую 500 миллиардов параметров

Корпорация Microsoft разработает крупнейшую для себя модель искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information.

Новая модель искусственного интеллекта MAI-1 окажется крупнейшей у Microsoft. Ожидается, что она будет иметь 500 миллиардов параметров. Специалисты объяснили, что чем большее количество параметров имеет модель, тем шире ее база знаний. Для сравнения, GPT-4 от OpenAI имеет один триллион параметров, маленькая ИИ-модель Phi-3-mini от Microsoft — 3,8 миллиарда параметров.

В отчете говорится, что модель создается с нуля — специалисты компании выбрали этот путь вместо того, чтобы разработать модель на основе других ИИ-инструментов. Она будет использоваться в собственных продуктах и сервисах Microsoft.

Руководителем проекта оказался соучредитель Google DeepMind и бывший генеральный директор Inflection AI Мустафа Сулейман. Инсайдеры также рассказали, что корпорация может анонсировать MAI-1 во время конференции Microsoft Build, которая состоится 21 мая.

В начале апреля стало известно, что компании OpenAI и Microsoft объединятся, чтобы выпустить суперкомпьютер с поддержкой ИИ. Бюджет проекта может составить 100 миллиардов долларов.