Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:46, 23 апреля 2024Наука и техника

Microsoft представила маленькую модель ИИ

The Verge: Microsoft запустила маленькую модель ИИ Phi-3

Фото: Rami Amichay / Reuters

Корпорация Microsoft объявила о запуске своей самой маленькой модели (SLM) искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Verge.

Представленная Phi-3 Mini базируется на 3,8 миллиарда параметров. Она обучалась на меньшем наборе данных по сравнению с большими языковыми моделями (LLM), такими как GPT-4. Модель будет доступна для пользователей сервисов Azure, Hugging Face и Ollama.

Специалисты компании заявили, что Phi-3 работает заметно лучше предыдущей версии модели. Также она очень эффективна: Phi-3 может давать такие же ответы, что и модели, имеющие примерно в 10 раз больше параметров. По словам представителя корпорации Эрика Бойда, новая модель по своим возможностям не уступает LLM типа GPT-3.5, однако имеет «меньший форм-фактор».

Бойд также рассказал, что разработчики обучали Phi-3 по «учебной программе». Специалистов вдохновило то, как дети получают знания с помощью сказок на ночь — книг с более простыми словами и структурой предложений. «Детских книг не хватало, поэтому мы взяли список из более чем 3000 слов и попросили инженеров написать нам "сказки на ночь"», — заключил Эрик Бойд.

В декабре Microsoft представила модель Phi-2, также в ближайшее время корпорация планирует выпустить модели Phi-3 Small и Phi-3 Medium.

Ранее стало известно, что в октябре корпорация Microsoft предлагала американским военным использовать нейросеть DALL-E в качестве боевого инструмента. Специалисты отмечали, что нейросеть можно применять при создании изображений для обучения систем управления боем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России впервые заявило об уничтожении установки ЗРК MIM-23 HAWK

      Улетевший в межзвездное пространство «Вояджер-1» ожил

      В Минздраве объяснили попадание йода под ограничения

      Издательство АСТ остановило продажи двух книг из-за предупреждения прокуратуры

      В России высказались о влиянии помощи Британии Украине на ситуацию на фронте

      Премьер Грузии назвал наглыми политиков из ЕС и пообещал разрушить их ложь

      Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом

      В США предрекли победу над Китаем в ходе гипотетической войны

      Неизлечимо больная Селин Дион высказалась о возвращении на сцену

      Пассажирка российского самолета почувствовала недомогание во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше