Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед Днем Победы

Эксперт Вураско: мошенники предлагают россиянам ложные соцвыплаты перед 9 Мая

Мошенники в России придумали новый способ обмана граждан перед Днем Победы. Они стали предлагать им ложные социальные выплаты к 9 Мая, заявил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «Солар» Александр Вураско, его слова приводит «Газета.Ru».

С конца апреля 2024 года число мошеннических сайтов, обещающих выплаты пожилым россиянам, увеличилось в два раза. Злоумышленники предлагают ввести ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, номера телефона и привязанных к нему банковских карт, чтобы получить льготы, положенные к 9 Мая. После передачи персональных данных мошенники получают доступ к банковским картам и счетам обманутых граждан или используют их в реализации других методов обмана.

«Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные праздники или другие важные события в стране», — объяснил эксперт.

Ранее в Госдуме сообщили, что нашли способ защитить граждан от кредитных мошенников. Банки обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Доверенное лицо в течение 12 часов должно подтвердить или отклонить операцию, по истечении этого времени операция также будет отклонена. Авторы инициативы считают, что механизм будет востребован среди социально уязвимых групп населения.