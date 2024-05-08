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03:04, 8 мая 2024Экономика

В России придумали способ уберечь граждан от кредитных мошенников

«Известия»: от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России появится новая услуга по защите граждан от кредитных мошенников. Об этом пишут «Известия».

Издание выяснило, что в Госдуме разработали инициативу, по которой банки обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Доверенное лицо в течение 12 часов должно подтвердить или отклонить операцию, по истечении этого времени операция также будет отклонена.

Отмечается, что новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения. В Центральном банке поддержали инициативу.

3 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге кандидат экономических наук Горного института перевела телефонным мошенникам 13,5 миллиона рублей. Потерпевшая у инструкции злоумышленников набрала кредитов и перевела всю сумму на якобы «безопасный» счет.

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      Марина Совина
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