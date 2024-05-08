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20:08, 8 мая 2024Путешествия

Названа дата первого рейса из аэропорта на юге России

Росавиация: аэропорт Элисты примет первый рейс 28 мая

Кадр: РИА КАЛМЫКИЯ / YouTube

Аэропорт Элисты, который не работал с начала спецоперации на Украине, примет первый рейс 28 мая. Дату открытия гавани на юге России назвала Росавиация.

В ведомстве уточнили, что авиакомпания Red Wings начнет выполнять перевозки из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский дважды в неделю. На маршруте будут задействованы самолеты Sukhoi Superjet 100.

«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности, — отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров. — Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе».

Аэропорт Элисты возобновил работу с 3 мая, однако информации о рейсах сначала не было. В российском авиационном ведомстве сообщали, что обсуждают с авиакомпаниями полетную программу в эту гавань. Также рассматривается возможность включить ее в программу субсидирования полетов.

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      Мария Борисова
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