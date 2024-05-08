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07:42, 8 мая 2024Мир

Польша подняла в небо авиацию из-за России

ВС Польши подняли в воздух авиацию на юго-востоке из-за якобы активности России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Польши подняли в небо авиацию под предлогом «интенсивных» действий России. Об этом проинформировало оперативное командование Вооруженных сил (ВС) страны в соцсети X.

В сообщении говорится, что в ночь на 8 мая была зафиксирована интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами по объектам на Украине. «В воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты, что может привести к повышению уровня шума», — предупредило командование ВС.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В ряде городов страны произошли взрывы, включая столицу.

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      Марина Совина
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