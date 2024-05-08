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15:02, 8 мая 2024Мир

Посол России почтил память русских участников французского сопротивления

Посол России Мешков возложил венок в память о русских участниках сопротивления

Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС

Посол России во Франции Алексей Мешков возложил венок к памятнику русских участников французского сопротивления в годы Второй мировой войны, находящемуся в Париже на кладбище Пер-Лашез. Об этом сообщается на канале представительства в Telegram.

«Сегодня во Франции, а завтра в России народы наших стран празднуют победу над фашистской Германией. В этой войне мы воевали с общим врагом, и в этой борьбе, унесшей десятки миллионов жизней, у нас много общего — и трагических, и славных моментов», — рассказал дипломат.

В посольстве также напомнили, что около 35 тысяч русских белых эмигрантов и граждан СССР воевали с Германией, а порядка семи тысяч пали в бою.

7 мая на крупнейшем кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне Нуайе-Сен-Мартен, прошла церемония возложения венков в память о павших участниках Второй мировой войны. Мероприятие посетил посол России во Франции Алексей Мешков, а также послы стран СНГ, члены французских ветеранских организаций, представители русской общины во Франции.

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