Посольство прокомментировало данные о задержанном российском военном в Польше

Посольство: данных о якобы задержанном в Польше солдате ВС РФ у дипломатов нет

У дипломатов российского посольства в Варшаве нет данных о якобы задержанном при незаконном пересечении границы Белоруссии и Польши солдате ВС России. Об этом со ссылкой на пресс-службу диппредставительства сообщает РИА Новости.

«Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала. В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Пограничная стража Польши сообщила, что при при незаконном пересечении белорусско-польской границы был задержан 41-летний гражданин России для «проведения дальнейших проверочных процедур». При этом в ведомстве отметили, что задержанный якобы «имел отношение к ВС РФ».

3 мая стало известно, что финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций ЕС против России. По данным правоохранителей, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу.