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18:23, 8 мая 2024Бывший СССР

Поздравившего бригаду «Азов» украинского раввина назвали самозванцем

Раввин Лазар назвал самозванцем украинского раввина Асмана, поддержавшего «Азов»
Моше Асман

Моше Асман. Кадр: Anatevka TV / YouTube

Поздравивший бригаду «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России) и называющий себя главным раввином Украины Моше Асман является самозванцем. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар, передает РИА Новости.

«Все, что он говорит, к сожалению, дискредитирует его каждое высказывание, дает больше людям понимания, что это не раввин, это самозванец», — заявил Лазар.

По словам российского раввина, Асман считает, что занимается политикой, а подобные высказывания помогут ему приобрести популярность.

Он отметил, что подобные заявления осуждаются и в Израиле.

Накануне Дня катастрофы и героизма европейских евреев Асман записал видеообращение в адрес военнослужащих «Азова», в котором назвал их героями, поздравил с десятилетием со дня основания организации и благословил на освобождение военнопленных.

Ранее стало известно, что в Германии наградят критиковавшего специальную военную операцию бывшего главного раввина Москвы.

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      Илья Таксюр
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