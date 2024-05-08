Премьер Словакии разочаровался в ЕС

Премьер Словакии Фицо раскритиковал ЕС за отсутствие мирного плана по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Европейский союз (ЕС) за отсутствие инициатив по урегулированию украинского конфликта, выразив разочарованность политикой объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейский союз возник как мирный проект, я разочарован тем, что он не способен предложить осмысленный мирный план для конфликта, который сейчас проходит на Украине», — заявил Фицо.

Политик подчеркнул, что «Словакия никогда не согласится с тем, чтобы словацкий солдат вступил на территорию Украины».

2 мая Фицо также отметил, что Словакия не намерена отправлять своих военных на Украину, так как «не имеет ничего общего» с вооруженным конфликтом.

