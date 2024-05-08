Психолог дала совет по поиску мотивации в жизни

Психолог Бражникова: цель или мечта помогают вернуть мотивацию в жизни

Человек должен найти свою мечту или ближайшую цель для того, чтобы мотивировать себя на развитие. Об этом Пятому каналу рассказала психолог Ирина Бражникова.

Развитием можно считать все, что «заставляет взглянуть на привычные вещи по-новому». Так, например, развитием считаются занятие танцами, игра на музыкальном инструменте и разговор с интересным человеком. Такая деятельность формирует в мозгу новые нейронные связи, объясняет Бражникова.

Специалист отметила, что повседневные трудности, такие как стресс и выгорание на работе, очень сильно влияют на мотивацию жить. Поэтому, продолжает Бражникова, важно правильно выстраивать образ жизни и развиваться.

«Иногда, чтобы найти свою мечту, приходится пробраться через глубокий слой различных убеждений о том, что правильно для вас. Если вы общаетесь с интересными для вас людьми, которые увлечены каким-то собственным дело и увлекают вас, то возможно это может послужить стимулом для вашего собственного развития», — рассказала Бражникова.

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